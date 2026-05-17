Sami Uğurlu: "Kazandık ama ligde kalmaya yetmedi"

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düştü. Teknik direktör Sami Uğurlu, diğer sahalardan gelen sonuçların istedikleri gibi olmadığını ve galibiyetin ligde kalmaya yetmediğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmelerine rağmen küme düşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazandık ama sadece bizim galibiyetimiz yeterli olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Kazanmasına rağmen Antalyaspor, ligden düşen son takım oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sami Uğurlu, maçın hem oyun hem de psikolojik açıdan zor geçtiğini belirterek, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve oyuncularımız gereken mücadeleyi gösterdi. Galip geldik ancak bu sonuç ligde kalmamız için yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

Rakipleri Kocaelispor'un da mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Uğurlu, "Onları da tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadele ettiler" diye konuştu.

Diğer sahalardan gelen sonuçların istedikleri gibi olmadığını kaydeden genç teknik adam, "Özellikle son dakikalarda gelen skorlar bizi çok üzdü. Beklediğimiz sonuçlar çıkmadı ve bunun hayal kırıklığını yaşıyoruz" dedi.

Sezon boyunca kritik maçlarda önemli puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Uğurlu, "Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve üst sıralardaki rakiplerle oynadığımız bazı karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Daha fazla puan çıkarabilirdik" şeklinde konuştu.

Takım olarak zor şartlar altında mücadele ettiklerini belirten Sami Uğurlu, "Kendi adıma sorumluluğu her zaman aldım. İçinde bulunduğumuz şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
