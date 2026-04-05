Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 3 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta golleri Van de Streek, Storm ve Ballet kaydetti. Eyüpspor'dan Bedirhan Özyurt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bedirhan Özyurt orta sahada Van de Streek'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

63. dakikada Saric'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Van de Streek, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada Van de Streek'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Doğukan'ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Safuri'nin pasında sol kanattan caza sahası içine giren Storm'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada Storm'nun ceza sahası dışından çektiği sert vuruşta kaleci Felipe oyun alanına çeldi. Anıl dönen topu uzaklaştırmaya çalışırken top Ballet'e çarptı ve ağlara gitti. 3-0

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 71), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Storm dk. 57), Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 57), Safuri, Saric, Ballet (Boli dk. 87), Van de Streek (Samet Karakoç dk. 87)

Yedekler: Kağan Arıcan, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Arda Yavuz dk. 87), Calegari (Abdou dk.78), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Claro dk. 55), Radu, Torres (Manga dk. 87), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Ndoye, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Van de Streek (dk. 63), Storm (dk. 77), Ballet (dk. 84) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 50) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan, Claro, Umut Bozok (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
