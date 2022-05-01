Antalyaspor'dan Trabzonspor maçıyla ilgili zehir zemberek açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile beraber tribündeki taraftarların tamamı sahaya akın etti. Bu esnada Antalyasporlu bazı futbolcular da soyunma odasına giderken taraftarların saldırısına uğradı. Konuyla ilgili Antalyaspor Kulübü'nden sert bir açıklama geldi. Bir çok oyuncusunun darp edildiğini belirten Akdeniz ekibi, yaşananları "Çağ dışı" olarak yorumladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"30 Nisan Cumartesi akşamı Trabzon'da oynadığımız karşılaşma sonrası 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil etmesini diliyoruz.

Biz de ülkemizi Avrupa'da temsil etme hedefinde olan bir kulübüz. Bu nedenle saha içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz, saha içindeki mücadeleden bahsediyoruz. Geçmişten bugüne kadar hep saha içinde kalmaya çalıştık, bunu da başardık. 30 Nisan gecesi olduğu gibi.

"HEDEFİMİZİ DİRİ TUTTULAR"

Futbolcularımız aslanlar gibi mücadele etti, adeta futbol dersi verdi, şampiyon takıma yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 13 maçlık yenilmezlik rekorumuzu yineleyip hedefimizi diri tutmayı başardı ve camiamızı gururlandırdı.

"TAKIMIMIZI SAHADAN ÇEKMEDİK, KAOS İSTEMEDİK"

Ancak karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETERSİZ MÜDAHALESİNE ŞAHİT OLDUK"

Ancak karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Sadece 5 dakika önce benzer bir görüntü yaşanmasına rağmen gerekli önlemleri alamayan güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesine şahit olduk.

"VERİLECEK CEZALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzdan vazgeçmeyecek, sahada kalmayı sürdüreceğiz. Şu konunun altını çizmek istiyoruz: Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız."