Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi görülmemiş açıklama: Puansız göndereceğiz

Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak Antalyaspor'dan mücadele öncesi çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"HEDEFİMİZ FENERBAHÇE'Yİ PUANSIZ GÖNDERMEK"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. İlk devredeki maçta iyi bir oyun çıkarmıştık. İnşallah bu maçta da başarılı bir oyun çıkartacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'yi puansız göndermek. Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak." diye konuştu.

EN SON GALATASARAY'A YENİLDİLER

Ligde son iç saha mağlubiyetini 8. haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşayan Akdeniz ekibi, 10. haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, 11. haftada Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ligin 13. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 15. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 17. haftada Kasımpaşa, 19. haftada ise Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ile 20. haftada 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, 22. haftada da rakibi EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.