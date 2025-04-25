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Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un Kızı İçin Taziye Mesajı

Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un Kızı İçin Taziye Mesajı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Kulüp, sosyal medya hesabında bağımsız bir şekilde mesajda duygularını paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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