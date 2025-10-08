Haberler

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Emre Belözoğlu! Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?

2024 yılının Ocak ayında Antalyaspor'a imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Genç hoca, takımıyla 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ne senesi veli kardeş. o işini saglama almıştır ya eyüpspor ya başakşehir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

ne bekliyoduk? seneye yine bi anadolu klübüne gider

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

Fenerbahçenin yeni hocası !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
