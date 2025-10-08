Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Emre Belözoğlu! Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?

2024 yılının Ocak ayında Antalyaspor'a imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Genç hoca, takımıyla 1.18 puan ortalaması tutturdu.