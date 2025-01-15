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Antalyaspor'da Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Antalyaspor'da Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
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Antalyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mustafa Ergün, Aziz Çetin'den görevi devraldı. Törende eski başkan ve yöneticiler, yeni yönetimi tebrik etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Antalyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Başkan Mustafa Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, bir önceki başkan Aziz Çetin'den görevi teslim aldı.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen törene eski ve yeni başkanların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katılım gösterirlerken, Kulüp Genel Müdürü Burcu Zaman da devir tesliminde yer aldı. Yönetimi Başkan Mustafa Ergün'e teslim eden Aziz Çetin törende ilk sözü alan isim oldu ve Başkan Ergün ve listesini bir kez daha tebrik ederek; görevde olduğu süre içerisinde Antalyaspor için en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Başkan Çetin, yeni yönetimin yeni bir enerji ile kulübü daha iyi yerlere taşıyacağından emin olduğunu dile getirdiği sözlerini başarı dilekleri ile sonlandırdı.

Çetin'den sonra söz alan Başkan Mustafa Ergün, yaklaşık 4 yıldır Antalyaspor camiasında çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında önceki dönem yöneticilerinden Sami Güral'ın destekleri ile yüzme havuzunun üzerinin kapatılması projesine başlandığını, Ferhat Sezer'in destekleri ile de yeni bir voleybol salonunun projelendirildiğini müjdeledi ve destekçilere teşekkür etti.

Başkan Ergün, camianın eski başkan ve yöneticilerinin bir araya geleceği "Yüksek İstişare Kurulu" adında bir oluşum için çalışmaların başladığını belirterek devam ettiği konuşmasını başkan Çetin ve yönetici arkadaşlarına teşekkür ederek sonlandırdı.

Yapılan konuşmalardan sonra Başkan Mustafa Ergün'ün bir önceki Başkan Aziz Çetin'e hediyesini takdim ettiği tören, fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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