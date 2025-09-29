Antalyaspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalara katılan futbolcular, taktiksel antrenmanlar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.
Diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar yaptı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor