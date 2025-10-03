Haberler

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a 5-2 Yenildi

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a 5-2 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu. Maçta dikkat çeken goller ve kartlar yaşandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta sahadan Laçi'nin attığı uzun topu göğsüyle önüne alan Rak-Sakyi, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

67. dakikada Storm'un ceza sahasına uzak noktadan sert şutunda kaleci Fofona topu kornere çeldi.

72. dakikada Abdülkadir Ömür, sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına ortaladı, topu önünde bulan Dzhikiya'nın şutunu kaleci kurtardı.

80. dakikada orta sahada atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Zeqiri, kaleciyi de çalımladıktan sonar açısını kaybetti. Bu oyuncunun şutunda top yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Sowe'un pasıyla topu önünde bulan Zeqiri, defans oyuncusunu çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-4

89. dakikada sağ kanattan gelişen Boli'nin yerden pasında ceza sahası içinde Cvancara gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-4

90+1. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Mihaila, orta sahadan şutunda top ağlara gitti. 2-5

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Ballet dk. 68), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Doğukan Sinik dk. 81), Hasan Yakub İlçin (Ceesay dk. 27), Safuri (Cvancara dk. 68), Storm (Abdülkadir Ömür dk. 68), Van de Streek, Boli

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Ali Demirbilek, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer (Taylan Antalyalı dk. 88), Papanikolaou (Mithat Pala dk. 77), Laçi, Rak-Sakyi (Zeqiri dk. 77), Emrecan Bulut (Mihaila dk. 65), Buljubasic, Jurecka (Sowe dk. 77)

Yedekler: Erdem Canpolat, Halil Dervişoğlu, Sagnan, Efe Doğan, Furkan Orak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Soner Dikmen (dk. 13), Cvancara (dk. 89) (Antalyaspor), Rak-Sakyi (dk. 4 ve 48), Jurecka (dk. 9), Zeqiri (dk. 86), Mihaila (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Van de Streek (dk.59) (Antalyaspor)

Sarı kart: Samet Akaydın, Jurecka, Taha Şahin, Zeqiri (Çaykur Rizespor) - ANTALYA

