Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığına getirildi

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önerisi ve yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile Gülel, başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'in, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.