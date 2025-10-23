Haberler

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: 'Başakşehir maçıyla tırmanışa geçeceğiz'

Antalyaspor'un başkanı Rıza Perçin, Başakşehir maçı ile iyi bir sonuç alacaklarını umduklarını belirtti. Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Perçin, bilet fiyatlarını Antalya'nın plakası olan 7 lira yaparak tribünleri doldurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Başakşehir maçıyla hem oyun hem de puan olarak tırmanışa geçeceğiz. Başka etkenler de olmadığı sürece bu hafta iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Perçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıktan sonra "sendeleme" dönemine girdiklerini, 2-3 haftadır da kötü sonuçlar aldıklarını söyledi.

Teknik direktör değişimine gidildiğini hatırlatan Perçin, takımın başarısı için taraftar desteğinin de önemine dikkati çekti.

Perçin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir maçında taraftarı tribünlere çekmek için biletlerde indirime gittiklerini ifade ederek, "Bütün tribünlerde biletleri Antalya'nın plakası 7 lira yaptık. Yani aslında girişler bedava demeye çalıştık. Tribünler 5 binli sayılarda sabit kalmıştı. Geçen hafta Gaziantep FK benzer bir uygulama yaptı ve 20 binin üzerinde seyirci stada geldi. İnşallah hafta sonu tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz." diye konuştu.

Futbolculara primler verdiklerini ama oyuncular için en büyük primin tribünden aldığı tezahüratlar olduğunu dile getiren Perçin, "Türkiye'de maalesef hakem arkadaşlar da bazı pozisyonlarda dolu tribünlerden etkilenebiliyor. Gaziantep maçında da bunun bir benzerini gördük. Tribünlerin dolu olması hem hakemi hem de rakip futbolcuları baskı altına almak açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya'yı mutlu etmek istiyoruz"

Takımın Erol Bulut yönetiminde Başakşehir maçına iyi hazırlandığını kaydeden Perçin, "Bu hafta taraftarın artmasının, oyun kalitesinin artmasının ve futbolcuların daha çok mücadele etmesinin meyvelerini almaya çalışacağız. Antalya'yı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış sahada iyi puanlar aldıklarına dikkati çeken Perçin, iç sahada ise uzatma dakikalarında yenen gollerle 2 maçta şanssız puanlar kaybettiklerini anlattı.

İç saha şanssızlığını bu hafta itibarıyla kırmak istediklerini vurgulayan Perçin, "Başakşehir maçıyla hem oyun hem de puan olarak tırmanışa geçeceğiz. Başka etkenler de olmadığı sürece bu hafta iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
500
