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Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı

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Trendyol Süper Lig'de son olarak 5-0 gibi farklı bir skorla Trabzonspor'a mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık farklı bir skorla yenilen ve son 3 maçını kaybeden Antalyaspor'da kötü gidişin faturası teknik direktör Alex de Souza'ya kesildi.

ALEX İLE AYRILIK KARARI ALDILAR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı. Brezilyalı teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

ALEX'İN ANTALYASPOR KARNESİ

Sezon başında Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Trendyol Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Brezilyalı genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tuturdu. Akdeniz ekibi ligde topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

hala şans verılmeli

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Haber YorumlarıAtes Görel:

fenerbahceye gelmede

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