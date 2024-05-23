Antalya Yolspor Eski Milli Voleybolcuları Buluştu

Geçmişte Antalya Yolspor Erkek Voleybol Takımı'nın formasını giymiş eski milli voleybolcular yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

Antalya Yolspor Erkek Voleybol Takımı'nın geçmiş yıllarda formasını giymiş ve elde ettiği şampiyonluklarla adından övgüyle söz ettirmiş aynı zamanda eski milli voleybolcular Dokuma Park'ta bir araya geldi. Buluşmada konuk olarak 90'lı yıllarda voleybol hakemliği yapıp aynı zamanda Antalya Jimnastik il temsilciliğini yürüten kadın hakemlerden Zeynep Karacaer de yer aldı.

Asıl hedeflerinin bu buluşmayı geleneksel hale getirmek olduğunu belirten organizasyon sorumlusu Mehmet Çapar, "İlk olarak düzenlediğimiz buluşmada eski günlerimizi andık. Bundan sonraki amacımız daha geniş kapsamlı ve konaklamalı olarak ailelerimizle bir araya gelmek olacaktır" diyerek yaşadığı heyecanı dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti.

İlki gerçekleşen buluşmaya Abdullah Akar, Can Üncü, Muhittin Ağya, Ejder Benteşen, Hüsnü Altuniş, İsmail Gündoğdu, Çetin Taş, Hüseyin Çalışkan, Vecdi Karıklar, Abdullah Çekin, Soykan Kandemir, Ali Sevmez, Cem Ürer, Mehmet Çapar gibi isimler katıldı. - ANTALYA