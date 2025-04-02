Antalya, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'na Ev Sahipliği Yapacak

Bisiklet turizminin önemli destinasyonlarından Antalya, 10-13 Nisan tarihlerinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Antalya'nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirecek. 'Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor' sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyonda sporcular, Toros Dağları'nın benzersiz doğasında sporcular pedal basacak. 4 gün 4 etaptaki yarışlar, 200 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan 140 sporcu katılacak.

Dağ bisikleti şehre iniyor

Organizasyonda start, 10 Nisan Perşembe günü Kemer şehir merkezinden verilecek. 20 kilometrelik sıralama etabında sporcular, Olbia Parkı'ndan başlayarak Kemer'in eşsiz sahili boyunca pedal çevirecek. Şehir içi, orman, Ayışığı Koyu ve Kemer Marina'nın içinden geçecek sporcular, şehre bisiklet heyecanını yaşatacaklar.

Akdeniz sahilinden Toroslara tırmanış

Yarışın ikinci gününde Kemer merkezden başlayacak organizasyonda sırasıyla Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylaları geçilerek yörüklere konuk olunacak. Sporcular ikinci gün, Toros Dağları manzaraları eşliğinde 60 kilometre yol kat edecek.

Gedelme Yaylasından sedir ormanlarına

Bisikletçiler üçüncü gün Gedelme Yaylasından yarışa başlayıp, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçilecek. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaşacak sporcular, 60 kilometrelik etapta birbiriyle kıyasıya mücadele verecek.

Finişe Tahtalı Dağı manzarası eşlik edecek

Yarışın son gününde 13 Nisan Pazar günü bisikletliler Ovacık Yaylasından start alacak. Kemer'in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla'dan geçecek sporcular, Kuzdere'de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaşacak.

Ömer Nizam: "Antalya, dağ ve gravel bisikletçileri için benzersiz rotalar sunan bir destinasyon"

Trans Taurus Etap Yarışları Koordinatörü Ömer Nizam, Antalya'nın doğası ve coğrafi özellikleri ile bisiklet turizminin dünyada önde gelen merkezler arasında yer aldığını ifade etti. Nizam, "Antalya sahil şeridi yolları, Akdeniz manzarası eşliğinde yol bisikletçileri için eşsiz bir rota sunarken, sırtını yasladığı Toros Dağlarındaki dağ ve yayla yolları ile dağ ve gravel bisikletçileri için benzersiz rotalar sunan bir destinasyon. Antalya'nın dağ bisikleti potansiyelin tüm dünyaya gösterilebilmesi için 2016 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Trans Taurus etkinliğimiz Türkiye'nin tek etaplı bisiklet yarışı olma özelliğinde. 4 gün 4 ayrı etapta 200 kilometre Kemer bölgesindeki parkurlarda gerçekleştirilecek etkinlik, bölgenin bisiklet potansiyelini ön plana çıkarırken, ülkemizin tanıtımına da önemli katkı sunuyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destekleri ile kendi alanında uzman ve sosyal medya üzerinde etkili olan sporcuları bu yıl etkinliğimizde ağırlayarak bölgenin bilinirliğine arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Tüm bisikletseverleri Kemer'e bekliyoruz"

Yarışların Kemer sahilinden başlayacağını hatırlatan Ömer Nizam, "Toros Dağlarındaki sedir ormanlarını ve yaylaları bisiklet sporu ile tüm dünyaya göstermiş olacağız. 4 gün sonunda dereceye giren sporcularımız Kemer Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacaklar, tüm bisikletseverleri 10-13 Nisan tarihlerinde Kemer'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA