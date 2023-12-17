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Antalya Kepez Belediyesi, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası bayrağını teslim aldı

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Antalya Kepez Belediyesi, Türkiye'de ilk defa yapılacak olan 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nın bayrağını teslim aldı. Şampiyona Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk defa yapılacak Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası bayrağını Antalya Kepez Belediyesi teslim aldı. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Brüksel'de teslim aldığı 2024 Avrupa Kros Şampiyonası bayrağını Başkan Hakan Tütüncü'ye teslim etti.

2024 Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 29'uncu şampiyona da, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası bayrağı Antalya Kepez Belediyesi'ne teslim edildi. Brüksel'deki şampiyona sonunda gerçekleştirilen bayrak teslim törenine Brüksel Belediye Başkanı Sven Gatz, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, TAF Asbaşkanı Arif Alpkılıç ve Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M. Ahmet Demirtaş katıldı. Antalya Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır yaptığı açıklamada, "Bayrağı başkanımız Hakan Tütüncü adına teslim aldık. Biz Kepez Belediyesi olarak spora çok büyük emekler verdik. İnsan odaklı projelerle başkanımız gençlere spor şehri bir Kepez armağan etti" diye konuştu.

"Antalya'mız adına çok önemli"

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Brüksel dönüşü 2024 Avrupa Kros Şampiyonası bayrağını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teslim etti. 2024 Avrupa Kros Şampiyonası bayrağını Brüksel'de Kepez Belediyesi adına teslim alan başkan yardımcısı Adanır'a teşekkür eden Başkan Tütüncü, "Antalya Kepez'de gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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