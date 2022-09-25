Antalya haberleri! Türkiye Drag Şampiyonası Kepez'de

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak Yarışları 81 yarışmacının katılımıyla Kepez Drag Pisti'nde sürüyor.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, bu hafta sonuda heyecanlı yarışların adresi oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışları, iki gündür Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 7 si kadın toplamda 81 katılımcının olduğu motodrag yarışları Cumartesi günü sıralama turlarıyla start almıştı. Heyecanlı yarışlar bugün yerini birincilik kupası için kıyasıya mücadeleye bıraktı. Sabahın ilk saatlerinde Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'ne gelen hız tutkunları yarışçıların kıyasıya mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlar, günün sonunda ödül töreni ile sona erecek. - ANTALYA