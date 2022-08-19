Antalya haberi: Antalyaspor'da hedef galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılarda tek hedef, geçen sezon iç sahada mağlup ettiği bordo mavili takıma karşı galibiyet elde etmek.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlıların dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman neşe içinde geçerken, futbol sorumlusu Nuri Şahin, oynanan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak oyunculara ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Akdeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Trabzonspor maçına tam kadro çıkılacak.

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, cumartesi günü Corendon Park Antalya Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez yapacak.