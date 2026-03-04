Haberler

Türkiye'deki bazı uluslararası tenis turnuvaları iptal edildi

Güncelleme:
Uluslararası Tenis Federasyonu, Orta Doğu'daki çatışmalardan dolayı Antalya'daki W15 kadınlar ve M15 erkekler turnuvalarını ve Dünya Masterlar Şampiyonası'nı iptal etti. Türkiye Tenis Federasyonu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği için çalışmalarını sürdürecek.

Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) mart ayı takviminde yer alan Antalya'daki W15 kadınlar ve M15 erkekler turnuvaları ile Dünya Masterlar Şampiyonası, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre ITF, 2 Mart'ta Antalya'da başlayan W15 ve M15 turnuvalarının yanı sıra Antalya'nın 9-15, 16-22, 23-29 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan W15 ve M15 organizasyonları ile 14-21 Mart tarihlerindeki Dünya Masterlar Tenis Şampiyonası'nın, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı güvenlik riskleri sebebiyle iptal edilmesine karar verdi.

Açıklamada sürecin ITF tarafından yürütüldüğü belirtilerek "Türkiye Tenis Federasyonu olarak ülkemizin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki çalışmalarımıza ve tenisin gelişimi için yürüttüğümüz faaliyetlere kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
