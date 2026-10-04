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Antalya'daki seçmelerde klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcu olimpik havuza girdi

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Antalya'daki seçmelerde klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcu olimpik havuza girdi
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Türkiye Okçuluk Federasyonu Antalya'da düzenlenen seçme müsabakaları sonucunda klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcunun olimpik sporcu havuzuna dahil edildiğini açıkladı. Klasik yayda kadın-erkek ilk 8'er, makaralı yayda ilk 4'er sporcu 2028 hazırlığında değerlendirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Antalya'da düzenlenen oyuncu seçme müsabakaları sonucunda klasik yayda 16, makaralı yayda 8 sporcunun olimpik sporcu havuzuna dahil edildiğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, "2028 Olimpiyat Oyunları Sporcu Havuzu ile 2027 Klasik Yay Milli Takım Aday Sporcularının Belirlenmesi ve Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması" Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı.

Üç gün süren müsabakaların ardından klasik yay kadın ve erkek kategorilerinde ilk 8 sırada yer alan sporcular, 2028 Olimpiyatları hazırlık sürecinde değerlendirilecek sporcu havuzuna seçilmeyi başardı.

Makaralı yay kadın ve erkek kategorilerinde ise ilk 4 sırada yer alan sporcular olimpik sporcu havuzuna alındı.

Federasyon, sporcuları ve kulüplerini tebrik ederek 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlık sürecinde başarılar diledi.

Olimpik sporcu havuzuna seçilen isimler şöyle:

Klasik Yay Erkek:

Ulaş Berkim TümerBerkay AkkoyunMuhammed Abdullah YıldırmışMete GazozKutay TekArda Ege DönmezgüçHarun KırmızıtaşMehmet Efe Çevik- Klasik Yay Kadın:

Elif Berra GökkırCanse Duru TarakçıDünya YenihayatAlçin Duru AkboğaFatma MaraşlıCeren DönerMelissa AhmedCeren Koçur- Makaralı Yay Erkek:

Emircan HaneyYağız SezginBatuhan AkçaoğluYakup Yıldız- Makaralı Yay Kadın:

Begüm YuvaDilara Ecem DenizHazal BurunYeşim Bostan Uçar

Kaynak: AA
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