Haberler

Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümitler Avrupa Judo Kupası, 7-8 Mart tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek. 24 ülkeden 585 sporcu madalya için mücadele edecek.

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, 7-8 Mart tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 24 ülkeden 243 kadın ve 342 erkek olmak üzere 585 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, turnuvada 117 sporcuyla tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.