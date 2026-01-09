Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'da başladı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve sporcular katıldı.

Turnuvada sporcular grekoromen, serbest stil ve kadın güreşi kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Kemer Kaymakamı Solmaz, Kemer'de her yıl birçok spor etkinliği düzenlendiğini, ata sporu güreşi de ilçede yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise organizasyonun kış turizmine katkı sağladığını; sporcu, antrenör ve ailelerin ilçe gezme fırsatı bulduğunu belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ise organizasyonun her anlamda güzel geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD ve İran'dan da çok iyi sporcunun turnuvaya katıldığını kaydeden Akgül, "Çocuklarımızın performanslarını görmemiz açısından çok önemli bir organizasyon. Ciddi ve kıran kırana müsabakalar oluyor. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." ifade etti

Turnuva, 11 Ocak'ta sona erecek.