Antalya'da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen genel kurul, görme engelli sporunun geleceği üzerinde önemli kararların alınacağı bir toplantı olarak değerlendiriliyor. IBSA Başkanları, toplantının federasyon tarihindeki stratejik önemine vurgu yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Antalya'da başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen genel kurula, IBSA Başkanı Ilgar Rahimov, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, IBSA Yönetim Kurulu üyeleri ve 43 ülkeden delegeler katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Antalya'da bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Görme engelli sporunun geleceği için yapılan her çalışmanın büyük anlam taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Bu toplantı bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda görme engelli sporunun geleceğine katkı sunmak adına gurur vesilesidir. IBSA ailesi olarak erişilebilir, kapsayıcı ve adil bir spor dünyası oluşturmak için ortak bir hedefi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Antalya'daki genel kurulun görme engelliler sporunun geleceği açısından stratejik dönüm noktası olacağına inandığını dile getirerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

IBSA Başkanı Ilgar Rahimov ise genel kurulu açarken, toplantının federasyon tarihinde önemli dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

IBSA'nın modern, şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşması için yürütülen reform sürecinin tamamlandığını anlatan Rahimov, "Bugün, önümüzdeki yıllarda görme engelliler sporunun gelişimini şekillendirecek kararları alıyoruz. Tarihimizde ilk kez, görme engelliler sporunun karar alma süreçlerinde gerçek bir temsiliyet fırsatı bulunuyor. Bu durum IBSA'nın ve sporcularımızın sporun gelişimine yaptığı katkının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda, IBSA'nın gelecek döneme ilişkin stratejik planı, finansal yapısı ve sürdürülebilirlik politikaları ele alındı, federasyonun faaliyet raporu ile mali tabloları değerlendirildi.

Ayrıca, yeni dönem hedefleri, üyelik süreçleri, uluslararası etkinlik takvimi, komisyon raporları ve görme engelliler sporunun gelişimine yönelik öneriler görüşüldü.

Genel kurul, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Spor
