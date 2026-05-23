2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Hazal Burun ve Emircan Haney, makaralı yay kategorilerinde şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda Hazal Burun ile makaralı yay erkeklerde Emircan Haney şampiyonluğu elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Hazal Burun, makaralı yay kadınlar altın madalya maçında Danimarkalı Tanja Gellenthien karşılaştı. Hazal, Gellenthien'i 147-146 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli okçu Emircan Haney ise makaralı yay erkekler kategorisinde Polonyalı rakibi Przemyslaw Konecki'yi yenerek altın madalyayı kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Şampiyona, yarın klasik yay final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
