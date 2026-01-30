Haberler

Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu gelişmeye ilişkin bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz" denildi.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu gelişmeyi bordo-mavili kulüp duyurdu.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılana açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

TEKKE: BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." dedi.

Umut Halavart
Yorumlar (5)

İbrahim Aygunes:

Deli kanlı olun Trabzonspor değil o Trabzon bir şehir değil çok şeydir Anlayamazsınız anlamanızı da gerek yok Bundan tüm Trabzon ve Trabzonspor sevdalılarına selam olsun...

6
18
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Anlattığını kendin anladıysan ben de bir halt bilmiyorum.

1
0
t9tjh5kb2y:

kurşun sıkanlar bulunamadıki taş atanlar bulundun

2
0
yanıtYanıtla
HAKAN TÜRK:

inşallah bulunur ama hala Fenerbahçe otobüsüne saldıran bulunmadı

2
0
yanıtYanıtla
Babayaro:

Fenerbahçe otobüsüne kurşun atılınca Toschak geçenler şimdi yangın yapıyor

1
0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

