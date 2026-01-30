Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu gelişmeyi bordo-mavili kulüp duyurdu.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılana açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

TEKKE: BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." dedi.