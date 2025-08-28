Antalya'da Otistik Bireyler İçin Özel Spor Kampı

Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü, Ormana Spor Köyü'nde kampa girdi. Sporcular hem antrenman yaptı hem de Altınbeşik Mağarası ve Düğmeli Evler'i gezerek kültürel bir yolculuğa çıktı. İbradı Kaymakamı ve federasyon yetkilileri sporcuları yalnız bırakmadı.

Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü sporcuları, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ait Ormana Spor Köyü'nde düzenlenen kampta bir araya geldi. Kamp boyunca sporcular çeşitli branşlarda antrenman yaparken, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetti.

Altınbeşik ve Düğmeli Evler gezisi

Kamp programı kapsamında sporcular, Türkiye'nin en önemli mağaralarından biri olan Altınbeşik Mağarası'nı gezdi. Ardından bölgeye özgü mimarisiyle dikkat çeken Düğmeli Evler, Eynif Ovasında bulunan Yılkı Atları ve İbradı ilçesinde bulunan bin yıllık Arapastık Kestane ağacını ziyaret edilerek kültürel bir yolculuk yapıldı.

Sporcular ayrıca İbradı Kaymakamı Taha Eraslan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyduk. Sporun, özellikle özel bireylerin hayatına kattığı değeri çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Bulut ise Federasyon olarak tüm sporcularına eşit imkan sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Otistik bireylerimizin sporla hayata tutunmaları bizler için büyük gurur kaynağıdır. Ormana Spor Köyü'nün kapıları her zaman bu tür özel kamplara açıktır. Sporun birleştirici gücünü her alanda hissettirmek en önemli hedefimizdir" diye konuştu. - ANTALYA