Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün milli sporculardan Elçin Karakazan gümüş, Havva Sena Tokmak bronz madalya kazandı.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 40 kilo kategorisinde mücadele eden Elçin Karakazan, final maçında Özbekistanlı Iroda Sirojiddinova karşısında gümüş madalya aldı.

Aynı kategoride tatamiye çıkan milli sporcu Havva Sena Tokmak ise bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Sunay Salamova'yı mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 108 sporcuyla temsil edildiği, 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.