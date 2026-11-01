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Antalya'da IRONMAN 70.3 Türkiye'de 80 ülkeden 1900 sporcu yarıştı

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Antalya'da IRONMAN 70.3 Türkiye'de 80 ülkeden 1900 sporcu yarıştı
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Antalya'da 12'ncisi düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye'ye 80 ülkeden 1900 sporcu katıldı. Erkeklerde Thibault Delvenne, kadınlarda Natalie Lawrence birinci olurken Türk sporcu Çiğdem Gülgeç kadınlarda üçüncü oldu.

IRONMAN 70.3 Türkiye 2026, Antalya'da gerçekleştirildi.

The Land of Legends'ın 9'uncu kez ev sahipliği yaptığı bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kadriye Halk Plajı'ndaki organizasyona 80 ülkeden 1900 sporcunun katıldı.

Organizasyonda sporcular, 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21,1 kilometre koşudan oluşan parkuru tamamlayarak The Land of Legends Mall'daki finiş çizgisine ulaştı.

Erkeklerde Belçikalı Thibault Delvenne birinci, Birleşik Krallık'tan Levin Veale ikinci, Fransız Youhan Guillou üçüncü, kadınlarda ise Birleşik Krallık'tan Natalie Lawrence birinci Dana Alieva ikinci, Türk sporcu Çiğdem Gülgeç üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törende ayrıca IRONMAN 70.3 Dünya Şampiyonası kontenjanları da sahiplerini buldu.

Kaynak: AA
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