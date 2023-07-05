Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri Kırkpınar Güreşleri'nde Altın Kemeri Getirmek İçin Mücadele Edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 662. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 13'ü başpehlivan olmak üzere toplamda 64 sporcusu Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 662. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 13'ü başpehlivan olmak üzere toplamda 64 sporcusu Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak.

Yetiştirdiği sporcular ve bünyesinde bulundurduğu başpehlivanlar ile Türkiye'nin en önemli yağlı güreş kulüpleri arasına adını yazdıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıklarını tamamladı. 7-9 Temmuz arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için sıkı bir kamp dönemi geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları, altın kemeri bir kez daha Antalya'ya getirmek istiyor.

661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş başta olmak üzere İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Turan Balaban, Mustafa Batu, Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur, İbrahim Çoraman, Serkan Serttürk, Şahali Kurt, Menderes Saltık, Mustafa Doğan Özkaya ve Mustafa Kemal Karaboğa'yı bünyesinde bulundan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanları altın kemer mücadelesi verecek.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün yaklaşık 300 güreşçisi bulunurken, Kırkpınar'a mücadele etme hakkını kazanan 51 güreşçisi farklı boylarda kol bağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni toplam 64 güreşçisi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda kenti temsil edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 662. Kırkpınar Güreşleri'nde mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek, "Güreşseverlerin büyük bir heyecanla beklediği güreşlerde hedefimiz yine Antalya'mıza altın kemeri getirmek. Çok güzel mücadeleler bize bekliyor. Başta kendi sporcularımız olmak üzere er meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diler, sakatlıksız, keyif dolu güreşler dilerim" dedi.