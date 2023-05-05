Antalya, Avrupa kupasına odaklandı

EHF Avrupa Kupası finalinin Antalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımın motivasyonu son derece yüksek ve tüm sporseverlerin desteğiyle kupayı alan taraf olacağımıza inancım tam" dedi.

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nda final heyecanı yaşanıyor. İspanya temsilcisi Atletico Guardes ile deplasmanda oynanan ve 23-17 skorla kaybedilen maçın Antalya'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Başkanı Şevket Korkut, Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ve takım kaptanları Monica Janeska Kıldan ile Yasemin Şahin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk hentbolu adına çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takımın motivasyonunun son derece yüksek olduğunu ve Antalyalı sporseverlerin desteğiyle kupayı alan taraf olacaklarına inandığını söyledi. İspanya'da oynanan ilk maçta tam bir hakem faciası ile karşılaştıklarını belirten Başkan Esen, "Maçın ilk 10 dakikasında takımımız sürekli hücum fauller ile durdurulmaya çalışıldı ve bu durum maç boyunca devam etti. Maçtan sonra konuştuğumuz spor adamları çalınan faullerin yüzde 80'inin faul olmadığını söyledi. Adil bir yönetimle kupayı alacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Bu Antalya'nın ayıbı"

Final maçına gelene kadar eledikleri iki takımın muhtemel final adayı olarak gösterildiğine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımımız çok güçlü ve motive bir takım. İlk maçta üzerimize bir kara bulut gibi çökmüş hakem hatalarıyla karşılaştı. İlk maçta 6 farkla yenilmiş olmalarına rağmen ben hem hocalarımızı hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün olumsuzluklara ve seyirci baskısına rağmen maçtan kopmadılar. İnşallah Pazar akşamı biz bu kupayı alacağız. Aynı gün Genel Başkanımız ve 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da burada olacak ve inşallah finalde takımımıza uğurlu gelecek" dedi. Özellikle tüm Türk kadınlarını maça davet eden Başkan Esen, kupayı onlar için alacaklarını ve onlara hediye edeceklerini aktardı. Takımın kendine ait bir spor salonunun olmamasıyla ilgili bir soruya "Bu Antalya'nın ayıbı" şeklinde yanıt veren Başkan Esen, "Yani, görevde olduğum son 3 yılda benim ayıbım değil sadece. Antalya'yı bu güne kadar yönetenlerin ayıbıdır kadın sporlarının bu kadar ilgisiz ve tesissiz kalması. Ama ben bir söz verdim, o sözü tutacağım. Bu güne kadar Antalya'yı yönetenler bu sözü tutmamış ve bu tesisleri yapmamışlarsa da, tüm günahı ve sorumluluğu üzerime alıyorum ve Konyaaltı'na bir hentbol tesisi kazandıracağız" dedi.

"Yüzme havuzu nerede?"

Sadece spor tesisi konusunda değil, yüzme havuzu konusunda da tesisleşmenin yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Esen, "Antalya'da yüzme havuzu dediğinizde yüzme havuzu gelirdi akla. Hani nerede yüzme havuzu? Yok. Onun da sözünü ben veriyorum. Her ikisini de yapacağız" dedi. Çok önemli bir finalin arefesinde olduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Şevket Korkut ise, Antalyalı sporseverleri yalnızca Avrupa kupası değil, Türkiye ligi ve kupası da olmak üzere 3 kulvarda zirve hedefleyen Mavi Kelebekler'in yanında olmaya davet etti. Daha önce bu kupada Türk takımlarının iki kez final oynamasına rağmen kupayı kazanamadıklarını belirten Başantrenör Birol Ünsal ise, ilk maçta alınan 6 farklı mağlubiyetin telafi edilebileceğini, Antalyalı sporseverlerin desteğiyle kupayı ilk kez Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi. Antrenör Birol Ünsal'dan sonra sırasıyla söz alan takım kaptanları Monica Janeska Kıldan ve Yasemin Şahin ise, hayallerinin dolu tribünler önünde kupayı kazanmak olduğunu söylediler. - ANTALYA