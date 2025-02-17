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Annesi Mert Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı, verdiği yanıt Galatasaraylıları çıldırtacak

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, annesinin kendi paylaşımına yaptığı yorumuna cevap verdi. Beren Yandaş'ın kırmızı kalpli yorumuna yanıt veren Mert Hakan, "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" dedi ve sarı lacivert kalp emojisi kullandı. Tecrübeli futbolcunun bu cevabı Galatasaraylıların tepkisini çekerken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve ligde sarı-lacivertli formayla 100 maça çıkarak "Dalya" diyen Mert Hakan Yandaş, bu kez annesinin kendisinin paylaşımına yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.

ANNESİ YORUM YAPTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan, Kasımpaşa maçının ardından Instagram hesabından Kadıköy'deki tribünleri alkışladığı bir video paylaştı ve "Ölümüne" notunu düşerek sarı-lacivert kalp kullandı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımına annesi Beren Yandaş'tan yorum geldi.

"KIRMIZI KALP KULLANMIYORUZ

Anne Yandaş, oğlunun bu paylaşımına yaptığı yorumda nazar boncuğu, dua ve kırmızı kalp emojileri kullandı. Mert Hakan Yandaş ise annesinin yorumuna "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalpli emojiyle cevap verdi. Fenerbahçe kaptanının annesine verdiği bu yanıt, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylılar ise Mert Hakan'ın bu yorumuna tepki gösterdi.

İşte o yorumlar;

Annesi Mert Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı, verdiği yanıt Galatasaraylıları çıldırtacak

Annesi Mert Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı, verdiği yanıt Galatasaraylıları çıldırtacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sana baktığımda futbol yada futbolcuya dair hiç bir emare göremiyorum, ne çok yazık ki

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Bu holiganın paylaşımlarına Galatasaraylılar yorum yapmasın cevap vermesin lütfen değmez

Yorum Beğen15
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

En kısa zamanda tüm çapraz bağlarınla vedalaşman dileğiyle

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

bence siyah kalp atmalıydı. kalbin kara olduğu için o daha çok yakışır.

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

kalp tabiki kırmızı olur

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

Mert Hakan anan hakkında hiç güzel şey söylemiyorlar lütfen biraz dikkat et anan için

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