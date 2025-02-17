Annesi Mert Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı, verdiği yanıt Galatasaraylıları çıldırtacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve ligde sarı-lacivertli formayla 100 maça çıkarak "Dalya" diyen Mert Hakan Yandaş, bu kez annesinin kendisinin paylaşımına yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.

ANNESİ YORUM YAPTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan, Kasımpaşa maçının ardından Instagram hesabından Kadıköy'deki tribünleri alkışladığı bir video paylaştı ve "Ölümüne" notunu düşerek sarı-lacivert kalp kullandı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımına annesi Beren Yandaş'tan yorum geldi.

"KIRMIZI KALP KULLANMIYORUZ

Anne Yandaş, oğlunun bu paylaşımına yaptığı yorumda nazar boncuğu, dua ve kırmızı kalp emojileri kullandı. Mert Hakan Yandaş ise annesinin yorumuna "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalpli emojiyle cevap verdi. Fenerbahçe kaptanının annesine verdiği bu yanıt, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylılar ise Mert Hakan'ın bu yorumuna tepki gösterdi.

İşte o yorumlar;