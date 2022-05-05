Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek

MANİSA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri sponsorluğunda Anneler Günü'ne özel 7 ilde satranç turnuvası düzenleyecek.

Yaklaşık 500 sporcunun katılım göstermesi beklenen turnuvalar, 8 Mayıs Pazar günü Ankara, Antalya, Karaman, Malatya, Rize, Uşak ve Manisa'da gerçekleşecek.

Lisanslı olan her sporcunun katılabileceği organizasyonda dereceye giren sporcular anneleri için hediyelerini Arzum'dan alacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Arzum ile 14 yıldır iş birliği yaptıklarını anlatarak, "Arzum, federasyonumuza ve kadınlarımıza büyük destekler verdi. Sponsorlukları ile beraber Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı ülkemizin en prestijli şampiyonalarından biri haline getirdiler. Yeni iş birliğimiz çerçevesinde çeşitli illerde düzenleyeceğimiz Anneler Günü Özel Satranç Turnuvaları ile satranç sporcularının Anneler Günü hediyelerini Arzum vermiş olacak." ifadelerini kullandı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için 2009'dan branşa destek verdiklerini aktararak, "14 yıldır ara vermeden Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğuna devam ederek 'Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında' diyoruz. Her alanda olduğu gibi satrançta da kadınların zekasına ve çevikliğine güveniyoruz. Arzum'un sponsor olduğu günden bu yana şampiyonada yarışan kadın sporcu sayısında yaşanan artış bizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.