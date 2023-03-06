Anne ve babasıyla ilgili gerçeği açıklayan Amedsporlu futbolcudan, Bursa maçı sonrası çarpıcı paylaşım: Vatanı kurtardınız

Olaylı Bursaspor-Amedspor maçında 90 dakika sahada kalan Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Annesinin Bursalı, babasının ise Bursa'da devlet kurumunda 15 sene çalıştığını belirten Yöndem, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum." dedi.

TFF 2. Lig'de oynanan ve çıkan olayların ülke gündemine damga vurduğu maçta Bursaspor tribünleri, Amedsporlu futbolcuları hedef aldı. Yabancı maddelerin hedefi olan futbolculardan Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"BU VATANIN ÇOCUĞUYUM"

Yöndem yaptığı paylaşımda, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa'ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum.

Muhammet Raşit Yöndem

"VATANI KURTARDINIZ"

Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız." ifadelerini kullandı.