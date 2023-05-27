Anne-kız kick boksta çifte şampiyon

İZMİR'de, kilo vermek amacıyla başladığı 'Kick boks'ta 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupası kazanan Kübranur Alpkaan'a (21), antrenmanlarda destek olmak amacıyla 5 yıl önce bu spora başlayan annesi Aslı Söylemez (41) de onunla birlikte 'Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Çifte şampiyonluğun sevincini yaşayan Aslı Söylemez, "Birbirimize söz verdik ve o sözü tuttuk, ikimiz de bayrağımızı dalgalandırdık" dedi.

Kentte kilo vermek amacıyla 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Kübranur Alpkaan, 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupasını kazandı. Alpkaan'ın annesi Aslı Söylemez de 5 yıl önce kızına antrenmanlarda destek olmak için kick boks yapmaya başladı. Çifte şampiyonluk hayali kuran anne-kız, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalıştı. Anne-kızın hayali, 17-21 Mayıs tarihlerinde, İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen '8'inci Uluslararası WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda gerçekleşti. Kübranur Norveçli rakibini, annesi Aslı da Azerbaycanlı rakibini yenince her ikisi de şampiyon oldu. Şampiyonluk sevincini gözyaşlarıyla anlatan Aslı Söylemez, "Biz birbirimize 2018'de bir söz vermiştik. Birlikte şampiyon olacaktık. İlk önce ben bayrağı dalgalandırdım, sonra o da bayrağımızı dalgalandırdı. Ben onun yolundan gittim ve iyi de yaptım" ifadelerini kullandı.

Kick Boks Milli Takım antrenörü Berkan Günerli ise "İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'na 27 sporcuyla katılım sağladık. 15 savaşçımız derece almayı başardı. Bunlardan 6 tanesi şampiyonlukla döndüler. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Bu organizasyona 40 ülkeden 4 bine yakın sporcu katıldı. Çok büyük bir organizasyon oldu. Kübra ve annesinin başarısı biraz daha farklı bir boyutta. Anne-kız ikisi de birlikte mücadele ediyorlar. İkisi de şampiyon olarak beraber kupalarla döndüler ve bizleri gururlandırdılar" diye konuştu.