Haberler

NBA yıldızı Al Horford'un kız kardeşinden Filistin'e destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Golden State Warriors oyuncusu Al Horford'un kız kardeşi Anna Horford, NBA All-Star ile ilgili bir paylaşım yaparak Filistinli çocuklara destek verdi ve İsrail'in eylemlerini eleştirdi.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Al Horford'un kız kardeşi Anna Horford, All- Star ile ilgili bir paylaşıma Filistinli çocuklara destek vererek tepki gösterdi.

Anna Horford, organizasyonun resmi hesabından İsrailli oyuncu Deni Avdija için yapılan "Avdija'nın NBA All-Star hayali gerçekleşti." paylaşımına, "Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun? İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinli." yanıtını verdi.

Anna Horford, Temmuz 2025'te de Avdija'nın İsrail'de neler olup bittiğini kimsenin tam anlamadığı yönündeki ifadeleri üzerine, "Bu, bir Nazi'nin Holokost'u haklı çıkarmaya çalışması gibi. İsrail'in yaptıklarını 'iki taraflı' olarak değerlendiremezsiniz. İsrail'in inkarı ve hesap verme eksikliği, önümüzdeki on yıllar boyunca incelenmeye devam edecek. NBA, onun varlığıyla daha da kötüye gidiyor." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde