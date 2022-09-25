Anlaşmaları çok zor olacak! İşte Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı

Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi terk etmesinin ardından ilk kez açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen bir soruya yanıt veren Nara, "Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün." dedi. Wanda Nara'nın avukatı ise Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru olanı yaptığını savundu. İkilinin mal paylaşımında bir hayli zorlanacağı belirtilirken, son 10 yılda edindikleri dudak uçuklatan mal varlığı da ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile hem eşi hem de menajerliğini yapan Wanda Nara arasındaki ilişki sona erdi. Ayrılık sonrası birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin edindiği mal varlığını paylaşırken büyük anlaşmazlıklara düşeceği belirtildi.

"BENİ DE DÜŞÜNÜN"

Sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığa ilişkin bir açıklama daha yapan Wanda Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" dedi.

AYRILIK KARARINI WANDA NARA ALDI

Wanda Nara'nın avukatı da konuya ilişkin açıklamada bulunurken, müvekkilinin en doğru kararı verdiğini belirtti. Arjantin'de katıldığı bir programda açıklama yapan avukat Ana Rosenfeld, "Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı. Wanda Nara bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak. Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor. Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar." ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Arjantin basınında çıkan bir başka haberde ise Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında son 10 yıldaki mal varlığı açıklandı. Dudak uçuklatan mal varlığının paylaşımı sırasında ikili arasında anlaşmazlıklar yaşanabileceği belirtildi.

Çiftin son 10 yılda edindiği mal varlığı şöyle: