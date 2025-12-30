Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Süper Lig devi Galatasaray'da istediği şansları bulamayan deneyimli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oluyor.

KONYASPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da bu sezon 9 maçta 62 dakika süre alan ve kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki futbolcu, birçok takımın ilgisine rağmen Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ile anlaşma vardı. Deneyimli oyuncunun, yeşil-beyazlılar ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Berkan Kutlu ile ilgili bir açıklama yaparak, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." demişti.