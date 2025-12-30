Haberler

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık Haber Videosunu İzle
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

  • Galatasaray'da bu sezon 9 maçta 62 dakika süre alan Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaşma sağladı.
  • Berkan Kutlu'nun transferinin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtildi.
  • Galatasaray, sezon başında Espanyol'dan gelen 500 bin avroluk teklifi kabul etmedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da istediği şansları bulamayan deneyimli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oluyor.

KONYASPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da bu sezon 9 maçta 62 dakika süre alan ve kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki futbolcu, birçok takımın ilgisine rağmen Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ile anlaşma vardı. Deneyimli oyuncunun, yeşil-beyazlılar ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Berkan Kutlu ile ilgili bir açıklama yaparak, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Hayırlısı olsun. Galatasaray ın yedekleri bile Türk liginin içinden çeçebilmeli. Yoksa avrupa da başarı yakalanamaz....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber