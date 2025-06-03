Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu
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Serie A devi Milan, Real Madrid'den ayrılan Hırvat orta saha Luka Modric ile sözlü anlaşmaya vardı.

2012'den bu yana formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımı merakla beklenen Luka Modric için sıcak bir gelişme yaşandı.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARDILAR

Di Marzio'nun haberine göre; Serie A devi Milan, yaklaşık bir haftadır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat orta saha Luka Modric ile transferde sözlü anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisinin Çarşamba günü 39 yaşındaki Luka Modric ile olan sözlü anlaşmasını resmiyete dökmeye hazırlandığı belirtildi. Modric'in Milan'a 1 yıllık imza atacağı ön görüldü.

SEZON PERFORMANSI

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla 57 maçta süre alırken, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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