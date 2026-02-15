Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılılardan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı-lacivertlilerin Çağrı Balta ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi.
Galatasaray U19 takımında forma giyen golcü futbolcu Çağrı Balta, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Mehmet Özcan'ın haberine göre; 18 yaşındaki golcü oyuncu Çağrı Balta, Galatasaray'ın A Takımı'nda süre bulamayacağını düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı. Genç oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAYA VARDI
Haberde, Çağrı Balta'nın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi isimlerin ardından mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta'yı da Galatasaray'dan kadrosuna katacağı dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor, bu sezon çıktığı 21 maçta rakip kalelere 6 gol attı.