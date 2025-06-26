Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
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İran takımı Persepolis'ten ayrılmayı planlayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu. Ronaldo'nun da forma giydiği ve yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getirmeyi düşündüğü, Kartal'a 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi.

İran takımı Persepolis'te İsmail Kartal'ın geleceği için flaş bir gelişme yaşandı. İran'daki savaş nedeniyle takımdan ayrılacağı ileri sürülen başarılı teknik adam İsmail Kartal'ın merakla beklenen yeni adresini de Suudi Arabistan basını duyurdu.

İRAN'DAN AYRILIYOR

Geçen sezonun ara transfer döneminde Persepolis'in teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal ile gelecek sezon da yola devam edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. İran ile İsrail arasında çıkan savaş sonrası İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Stefano Pioli ile yollarını ayıran Al-Nassr, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor. Arap ekibinin 64 yaşındaki teknik adama 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

1.75 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

İsmail Kartal, Persepolis'in başında şu ana kadar 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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