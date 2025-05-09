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Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Arda Turan, gelecek sezon itibariyle Shaktar Donetsk'i çalıştıracak.

Bu sezon Süper Lig'de Eyüpspor'la ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Arda Turan takımdan ayrılabilir.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

HT Spor'da yer alan habere göre Arda Turan, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shaktar Donetsk'i çalıştıracak. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyor.

EYÜPSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk sezonunda Süper Lig'e çıkamadı. Ertesi yıl ligi lider tamamlayan İstanbul temsilcisi Süper Lig'e yükseldi. Eyüpspor'un başında 81 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

gitme Putin bumbum

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