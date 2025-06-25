Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların anlaşma için detayları gözden geçirdiği ve sürecin son aşamaya geldiği belirtildi.
KONTRAT SÜRESİ BELLİ DEĞİL
Haberde, Ronaldo'nun Al Nassr ile 1 ya da 2 yıllık yeni bir kontrat yapacağı ve 40 yaşındaki yıldızın istemesi halinde sözleşmesinin daha da fazla uzatılabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Al-Nassr formasıyla geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Ronaldo, 39 gol ve12 asistlik performans sergiledi.