Anlaşma sağlanamadı! Galatasaray'da Weston McKennie defteri kapandı

100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti Victor Osimhen kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya da yıldız bir ismi almak için kollarını sıvarken, sarı-kırmızılılara bir süredir gündemde olan Weston McKennie'den kötü haber geldi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Cimbom, Juventus ve Weston McKennie ile yürütülen transfer görüşmelerinde olumlu bir neticeye varamadı. Anlaşma zemini bulamayan sarı-kırmızılı kulüp için McKennie defteri kapanmış oldu.

JUVENTUS KARİYERİ

Geçtiğimiz günlerde Juventus ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Weston McKennie, İtalyan devinden 2.5 milyon euro maaş kazanıyor. 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 134 maça çıktı. ABDli orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.