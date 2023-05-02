Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde 4 Mayıs Perşembe günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Müsabakanın hazırlıklarına ilişkin Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Nihad Mujakic ve Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İki ayaklı maç bunu öyle düşünmek lazım" diyen Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Burada alacağımız sonuç ne olursa olsun eğer turu geçmek istiyorsak, Ankara'da geçeceğiz. Önem veriyoruz, Başakşehir de çok önem veriyor. İyi ve kaliteli bir maç olacak. Maç planımızı ve stratejimizi 2 maç üzerinden yaptık. Orada nasıl oynayacağımızı, burada nasıl oynayacağımızı üç aşağı beş yukarı kafamızda tasarladık. Çalışmaları hafta içerisinde ona göre planladık ve yaptık. 2 ayaklı düşünmek lazım. Alınacak sonuç ne olursa olsun burada geçeceğimizi bilmemiz lazım" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu Atakan Çankaya ise takım olarak çok çalıştıklarını belirterek, "Önceliğimiz finale kalarak Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürmek. Ardından kupaya ulaşmak istiyoruz. Takımca inancımız bu. Ligde de kalıcı bir Ankaragücü istiyoruz. Kupa da finale kalarak kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.