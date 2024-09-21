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Ankaragücü'nden Zorlu Galibiyet: Koçak Pozisyonları Değerlendirdi

Ankaragücü'nden Zorlu Galibiyet: Koçak Pozisyonları Değerlendirdi
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MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Kenan Koçak, maç sonrası yaptığı açıklamada, kaçırılan pozisyonlara dikkat çekti ve galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde 2-1 mağlup ettiği Sakaryaspor maçının ardından, "Çok pozisyon kaçırdığımızı düşünüyorum. Galip gelip de eksikleri görmek benim için hoca olarak bir nimettir" dedi.

Mke Ankaragücü Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçın ardından basın toplantısında, "İlk 15 ve 20 dakika maalesef niteliklerimizi sahaya fazla yansıtamadık ama ondan sonra oyunu kontrol altına aldık. Çok gol pozisyonuna girdik, değerlendirmede sıkıntı yaşadık ama haklı galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çok pozisyonlar kaçırdığımızı düşünüyorum. Galip gelip de eksikleri görmek benim için hoca olarak bir nimettir" ifadelerini kullandı.

"Bu galibiyet Ankaragücü taraftarına armağan olsun"

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Koçak, "Oyuncularıma da tebrik ediyorum. Bu mücadeleden, istekten, güçten dolayı ayrı bir teşekkürler. 90 küsur dakika boyunca desteklediler. Bu galibiyet Ankaragücü taraftarına armağan olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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