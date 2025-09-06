Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in efsane takımlarından olan ve şu anda TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor.

BAŞKAN TEKİN DERT YANDI

Kulüp başkanı Ercüment Tekin, kulübün mali sıkıntılarını gözler önüne seren çarpıcı bir açıklama yaptı. Yerel tedarikçilerle yaşanan borç krizini gündeme taşıyan Tekin'in sözleri büyük yankı uyandırdı.

MAHALLE KASABINA 8 MİLYON LİRA BORÇ

Ercüment Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün mahalle kasabına tam 8 milyon TL borcu olduğunu itiraf etti. ''Manavdır, kasaptır, tedarikçisidir... sakın icra göndermeye kalkmasın'' ifadeleriyle alacaklılara adeta gözdağı veren başkan, borcun kulübün günlük işleyişini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

YENİ SPONSORLAR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yönetim olarak yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmelere başladıklarını da belirten Tekin'in çıkışı, camiada hem şaşkınlık hem de endişe yarattı.