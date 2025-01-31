Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Ankaragücü Kaptanı Mahmut Tekdemir: 'Hedefimiz Süper Lig'

Ankaragücü Kaptanı Mahmut Tekdemir: 'Hedefimiz Süper Lig'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir, takımın geride kalan haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen Süper Lig'e çıkma hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Takım arkadaşlarına ve hocalarına güvendiğini belirten Tekdemir, her maçı final gibi görmeleri gerektiğini ifade etti.

MKE Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir, Trendyol 1. Lig'de geride kalan haftalarda talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını ama Süper Lig'e çıkmak için önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Beştepe Tesisi'nde yaptığı antrenman öncesi Mahmut Tekdemir ve yeni transferlerden Euciodalcio Gomes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnişli çıkışlı grafik sergilediklerinin farkında olduklarını belirten Mahmut, "Genel olarak geriye dönüp baktığımızda puan kaybettiğimiz maçları kazanabilirdik. O zaman daha da farklı bir noktada olabilirdik. Artık geriyi bırakıp önümüze bakmalıyız. Hem takım arkdaşlarıma hem de hocalarıma güveniyorum. Bu takıma sezon sonu hak ettiği şampiyonluğu yaşatacağımıza inanıyorum. Bu sene lig çok zor. Herkes birbirini yenebilir. Maç maç bakmalıyız ve her maç bir finaldir." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK maçını kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Mahmut, "Geçmişe takılmayacağız. Bu işin gerekirse play-off kısmı da var. Yeni oyuncular da aramıza katıldı. İnşallah ilk maçtan itibaren daha da moralli şekilde yolumuza bakacağız." diye konuştu.

Yeni transferlerden Gomes ise hedefi olan bir takıma geldiğini anatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkartmak için buradayım. Değişik bir kültüre geldim ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sorununu çözüyorum. Ben 8 numara oynarken daha rahatım ama takımımın ihtiyacı doğrultusunda oynarım."

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
img

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
img

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
img

Hiç beklemediği bir şey oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Son Dakika Haberleri

title
Close