Ankaragücü Kaptanı Mahmut Tekdemir: 'Hedefimiz Süper Lig'

MKE Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir, Trendyol 1. Lig'de geride kalan haftalarda talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını ama Süper Lig'e çıkmak için önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Beştepe Tesisi'nde yaptığı antrenman öncesi Mahmut Tekdemir ve yeni transferlerden Euciodalcio Gomes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnişli çıkışlı grafik sergilediklerinin farkında olduklarını belirten Mahmut, "Genel olarak geriye dönüp baktığımızda puan kaybettiğimiz maçları kazanabilirdik. O zaman daha da farklı bir noktada olabilirdik. Artık geriyi bırakıp önümüze bakmalıyız. Hem takım arkdaşlarıma hem de hocalarıma güveniyorum. Bu takıma sezon sonu hak ettiği şampiyonluğu yaşatacağımıza inanıyorum. Bu sene lig çok zor. Herkes birbirini yenebilir. Maç maç bakmalıyız ve her maç bir finaldir." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK maçını kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Mahmut, "Geçmişe takılmayacağız. Bu işin gerekirse play-off kısmı da var. Yeni oyuncular da aramıza katıldı. İnşallah ilk maçtan itibaren daha da moralli şekilde yolumuza bakacağız." diye konuştu.

Yeni transferlerden Gomes ise hedefi olan bir takıma geldiğini anatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkartmak için buradayım. Değişik bir kültüre geldim ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sorununu çözüyorum. Ben 8 numara oynarken daha rahatım ama takımımın ihtiyacı doğrultusunda oynarım."