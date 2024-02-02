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Ankaragücü ile Sivasspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ortasında Penaltı noktasında üzerinde Sowe'un vuruşunda kaleci Vural iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışından ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Yedekler: Doğukan Kaya, Atakan Rıdvan Çankaya, Cum Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Astanakulov, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Kvet, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Manaj

Yedekler: Nikolic, Njie, Burak Kapacak, Emre Gökay, Erdem Güleç, Muhammet Sinan Kaya, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Sabri Çakır, Mustafa Özbay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kart: Poungouras (Sivasspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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