Ankaragücü ile Sivasspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ortasında Penaltı noktasında üzerinde Sowe'un vuruşunda kaleci Vural iki hamlede topu kontrol etti.
22. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışından ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe
Yedekler: Doğukan Kaya, Atakan Rıdvan Çankaya, Cum Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Astanakulov, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Kvet, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Manaj
Yedekler: Nikolic, Njie, Burak Kapacak, Emre Gökay, Erdem Güleç, Muhammet Sinan Kaya, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Sabri Çakır, Mustafa Özbay
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kart: Poungouras (Sivasspor) - ANKARA