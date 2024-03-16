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Ankaragücü ile Başakşehir arasında ilk yarı berabere bitti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ, Bassogog, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Chatzigiovanis, Morutan, Sowe

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek

Sarı kart: Dk. 26 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağ çaprazında çektiği şutta kaleci Muhammed Şengezer üzerine gelen topu yumrukladı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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