Ankaragücü Başkan Adayı Nazım Barkçin: 'Mali Ve Sportif Yönden Güçlüyüz'

ANKARAGÜCÜ'nde, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarından Nazım Barkçin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Barkçin, kulübü mali ve sportif yönden ayağa kaldırabilecek güçlerinin olduğunu söyledi.

Ankaragücü yönetiminin Olağanüstü Genel Kurul kararı almasının ardından adaylığını açıklayan Nazım Barkçin Ankara'da basın mensuplarıyla düzenlediği kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Barkçin; adaylık süreci, kulübün mali yapısı ve başkan seçilmesi durumunda gelecek planlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Kongre ilan edilir edilmez adaylığını sosyal medyadan duyurduğunu söyleyen Barkçin, " Ankaragücü'ne gönül vermiş, Ankaragücü sevdasıyla kendisini haşir neşir etmiş arkadaşlarımı aradım. Adaylığımın çok yerinde olduğunu bu süreci çok iyi tamamlamam gerektiği hadisesinde o arkadaşlarımıza hemfikir olduk. Bu süreçte değerli arkadaşlarım ve camiamızın sosyal medya üzerinden gösterdiği destek ve teveccüh bu kararımı resmi olarak başvuruya dönüştürmemle de en büyük motivasyonum olmuştur. Akabinde gerekli yasal süreçleri tamamladım. Süreç içerisinde Ankaragüçlü kardeşlerimizin gösterdiği dayanışma da bizlerin nedenli güçlü bir camiaya sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Ankaragücü'nün şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Ankaragücü'nü sportif anlamda yeniden canlandırmak ve hak ettiği yere taşımak artık bir sorumluluktur ve zorunluluktur. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de bu camiamızın yükünü omuzlamaya hazırız" diye konuştu.

'MEVCUT YÖNETİM PARAYLA İLGİLİ SORUNLARI HALLEDEMEDİ'

Denetim ve disiplin noktasında sıkıntılarının olmadığını ifade eden Barkçin, "Borçla ilgili hadise hep söyleniyor. Çok sevdiğim basın mensubu arkadaşlarım var. Kendileri de bana söylediler. 'Bu meseleyi nasıl çözeceksiniz' dediler. Dedim ki 'ben projeci bir insanım.' Kulübün, 500 milyon lira borcu varsa, 500 milyon lirayı bırakın 5 milyar bulmak zorunda kendimizi hissederiz. Ankaragücü'nün başka sıkıntıları var. Sistemle, parayla, yönetimle ve taraftarla ilgili sıkıntılar var. Bunları bir bütün olarak addediyorum. Bu meselelerin çözeceğime inancım var. Ankaragücü'nü bu büyük bir organizasyonun içine alacağız. Parayla ilgili hiç problem kalmayacak. Ben yönetimi suçlamak istemiyorum. Yaptıkları bazı iyi işler var. Onlara gerçekten canı gönülden katılıyorum, destekliyorum ama yapmadıkları şeyi de bizim söylememiz lazım yani. Parayla ilgili işleri halledemediler. Kaç aydır yönetimdeler ve halledemediler. Bunun sürecini daha sağlıklı kılma şansları var mıydı; Vardı ama yapamadılar. Bu yönetim zafiyeti yani. Ama ben 24'nde geldiğim zaman inanın bu meselelerin hiçbirinin konuşulmadığını görecek ve duyacaksınız. Çünkü çok büyük firmaların danışmanlığını yaptım. Çok büyük firmaları prezantabl olarak belli noktalara getirdim. Hem kamu ile ilgili hadiselerinde hem kendi işlerindeki hadiselerde bunu sağladım. Ankaragücü'nde da ben bunu niye sağlamayayım ki? Ankaragücü'nü mali ve sportif yönden ayağa kaldırabilecek gücümüz var. Öyle bir gücüm var. Sponsorlarla yapacağımız anlaşmalar sonucunda bu sorunu çözeceğim" ifadelerinde bulundu.