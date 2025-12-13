Ankara Yelken Kulübü'nün 25. Yıl Kupası Marmaris'te Başladı

ANKARA Yelken Kulübü'nün kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenen yelken yarışları, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla Marmaris'te start aldı.

Ankara Yelken Kulübü'nün (AYK) 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yelken kupası, Marmaris'te ilk startın verilmesiyle başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü iş birliği ve teknik desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, kırkın üzerinde tekne ve 400'ü aşkın sporcu mücadele ediyor.

Yarışlarda genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda yer alırken, Marmaris'in elverişli rüzgar koşulları sporculara rekabetin yüksek olduğu mücadeleler sundu. Organizasyon, Ankara'da kurulan bir kulübün çeyrek asırlık yelken yolculuğunu denizle buluşturması açısından da dikkat çekti.

Organizasyon süresince konaklama, marina hizmetleri ve yerel işletmelerde hareketlilik yaşandı.

Yarıştan elde edilen katılım paylarının Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla burs projelerine aktarılacağı organizasyonda, sporcular sosyal sorumluluk alanında da katkı sundu.

AYK'nın 25'inci Yıl Kupası kapsamında düzenlenen yarışlar yarın da devam edecek.